Neuss: "Stolpersteine" für Opfer der Nazis werden verlegt

Heute wird der Kölner Künstler Gunter Demnig weitere "Stolpersteine" in Neuss verlegen. Mit den Messingsteinen auf dem Gehweg vor den Häusern, in denen einst die Menschen wohnten, die den Nazis zum Opfer fielen, hält er die Erinnerung an sie wach. Bisher erinnern in der Stadt an 28 Standorten 72 "Stolpersteine" an Neusser Opfer. Nun kommt am Weißenberger Weg 81 ein Stein für Josef Giebels, am Büchel 31 ein Stein für Adolf Chohen, an der Brandgasse 8 ein Stein für Hermann Büllgen und an der Rheinuferstraße 94 hinzu. Das Stadtarchiv ist mit der wissenschaftlichen Begleitung betraut und berät fachlich wie organisatorisch alle am Projekt Interessierten.