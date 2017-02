später lesen Persönlich Streetworker kennt die Sorgen im Quartier Teilen

Erfttal (jahu) Wenn einer die Probleme der Neusser kennt, dann ist das Ridvan Ucar. Der Mann, den eigentlich alle nur "Richie" nennen, ist Streetworker. Sein Büro hat er in einem Bauwagen in Erfttal. Von dort aus kümmert er sich um Menschen im Neusser Süden. Er geht zusammen mit Arbeitslosen zum Amt, bringt Spielsüchtige zur Beratung, treibt Schulschwänzer zurück in den Unterricht oder sucht mit Obdachlosen eine Wohnung. Träger der Streetworker ist der Sozialdienst Katholischer Männer (SKM).