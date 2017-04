später lesen Neuss Strom-Unfall: Stadt will Tor am Güterbahnhof kontrollieren 2017-04-04T20:36+0200 2017-04-05T00:00+0200

Noch immer ist der neunjährige Junge, der am Sonntagabend am Güterbahnhof einen starken Stromschlag erlitten hat, nicht außer Lebensgefahr. Laut der Bundespolizei habe sich sein Zustand am späten Montagabend zunächst stabilisiert, in der Nacht zu Dienstag sei es ihm aber wieder schlechter gegangen. Inzwischen hat die Stadtverwaltung in Erfahrung gebracht, wer für das offenstehende Tor zur benachbarten Brachfläche westlich des Güterbahnhofs zuständig ist, über die die beiden Kinder mit ihren Fahrrädern die Gleise erreicht haben könnten: die Stadt selbst.