Neuss: Stromausfall in einigen Stadtteilen

Durch eine Störung des Stromnetzes in Norf waren am Sonntag mehrere Stadtteile von der Versorgung abgekoppelt.

"Eine Mittelspannungstörung", so erklärte es Gabi Press, eine Sprecherin der Westnetz GmbH in Essen, sei im Bereich der Elvekumer-/Feldstraße um kurz nach 16.30 Uhr aufgetreten und habe dazu geführt, dass der Strom an insgesamt 56 Stationen ausgefallen sei. Dazu zählten auch solche in Hoisten, Speck, Wehl und Schlicherum. Techniker seien sofort losgeschickt worden, erklärte Press weiter, so dass etwa die Hälfte der Stationen um 17.30 Uhr schon wieder versorgt werden konnte.

(hbm)