später lesen Neuss Tambourkorps "Novesia" beim Schützentag zu Gast 2017-05-02T20:57+0200 2017-05-03T00:00+0200

Der Deutsche Schützenbund (DSB) hat seit dem Wochenende mit Hans-Heinrich von Schönfels (57) aus dem hessischen Vogelsbergkreis einen neuen Präsidenten. Zu den ersten Gratulanten gehörte auch Ralf Linnartz, Tambourmajor des Neusser Regiment- und Bundestambourkorps "Novesia" von 1912. Er war mit 25 Spielleuten zu Gast beim 60. Deutschen Schützentag, der in diesem Jahr in Frankfurt am Main ausgerichtet wurde. "Ein Riesenerlebnis", sagt Linnartz.

Christoph Kleinau Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Christoph Kleinau (-nau) ist Redakteur bei der Neuß-Grevenbroicher Zeitung. zum Autorenprofil schließen