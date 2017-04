Neuss: Taubenhaus-Standorte stehen fest

Das Vorhaben, die Taubenplage in einigen Teilen der Innenstadt durch den Bau sogenannter Taubenhäuser einzudämmen, steht kurz vor seiner Umsetzung.

Auf Anfrage der Stadtverordneten Ingeborg Arndt (Grüne) nannte die Verwaltung jetzt die drei Standorte: Altes Rathaus, Hauptbahnhof sowie einen noch näher einzugrenzenden Punkt am Hafenbecken I.

Die Tücke liegt jedoch jeweils im Detail. Was das Rathaus betrifft, so soll dieser Taubenschlag im Dachboden eingerichtet werden. Neben den Details bezüglich des Trockenbaus und einer später notwendigen Dachsanierung, die bis Ende des Monats geklärt sein sollen, ist auch noch zu prüfen, ob eine Baugenehmigung nötig ist. Am Hauptbahnhof soll das Taubenhaus oberhalb der Unterführung an der Further Straße auf Bahngelände errichtet werden. Der Gestattungsvertrag mit der Bahn sei in Arbeit, ließ die Verwaltung wissen. In diesen Taubenhäusern sollen die wild lebenden Vögel zunächst angesiedelt werden. Eine Art "Geburtenkontrolle" erfolgt durch die Entnahme der Eier aus dem Gelege. Vier Neusser haben schon ihr Interesse bekundet, diese Taubenhäuser ehrenamtlich betreuen zu wollen. Ob noch eine Hilfskraft ausgeschrieben oder weiteres ehrenamtliches Personal gesucht werden muss, will die Stadt entscheiden, wenn sie die Zeitbudgets der vier Betreuer kennt und den Umfang der Arbeit abschätzen kann. Nachdem das Thema Taubendreck gerade am Bahnhof ein Dauerärgernis ist, soll nun etwas Schwung ins Thema kommen. Wenn die Herstellung zügig läuft, sollen die Taubenhäuser, die mit Geld aus dem Innenstadtstärkungsfonds bezahlt werden, 2017 noch in Betrieb genommen werden.

(-nau)