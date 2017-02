später lesen Neuss Taxifahrer soll Fahrgast attackiert haben 2017-02-28T19:42+0100 2017-03-01T00:00+0100

Die Polizei fahndet nach einem Taxifahrer, der einen 27 Jahre alten Fahrgast am frühen Sonntagmorgen, 26. Februar, angegriffen und ihm das Handy entrissen haben soll. Die Tat ereignete sich gegen 4.15 Uhr. Das teilte die Polizei gestern mit. Demnach ließ sich der 27-Jährige mit einem Taxi von der Nordstadt in die Innenstadt fahren. Als er auf der Bergheimer Straße in Höhe Jülicher Straße aussteigen wollte, teilte er dem Fahrer mit, dass er seine Geldbörse verloren habe. Nach Angaben des 27-Jährigen sei er daraufhin vom Taxifahrer angegriffen worden. Nachdem dieser ihm das Handy entrissen habe, sei der bislang unbekannte Taxifahrer davongebraust.