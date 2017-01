Neuss: Tempo 30 soll eingehalten werden

Anwohner der Straße Am Röttgen sorgen sich wegen zu schneller Autofahrer.

Für sein Anliegen wurde Burkhard Schüler schon ganz schön verspottet. Der 58-Jährige wohnt am Röttgen in Grimlinghausen. Die Straße liegt in einer 30er Zone, doch "kaum einer hält sich daran", beklagt Schüler.

Seit nun zwei Jahren macht der Anwohner auf die Situation aufmerksam. Im Januar und Februar vergangenen Jahres hat das Amt für Verkehrsangelegenheiten deswegen eine dreiwöchige Messung durchgeführt. Das Ergebnis: Rund 1500 Autos nutzen die Straße täglich. 70 Prozent davon überschreiten die Geschwindigkeitsvorgabe. Dabei fahren 85 Prozent davon nicht schneller als 40 km/h. "Damit liegt die Geschwindigkeitsüberschreitung genau im Grenzwert für solche Zonen", erklärt der stellvertretende Amtsleiter Norbert Jurczyk.

Ein Handlungsansatz, die Situation mit verkehrslenkenden Maßnahmen zu verbessern, sei so durchaus zu erkennen. Trotzdem ärgern sich Schüler und weitere Anwohner, denn seitdem sei noch nichts weiter passiert. Stattdessen sind eigene Versuche der Anwohner, die Situation durch alternierendes Parken zu entschärfen, gescheitert. Die Autofahrer fühlten sich durch die parkenden Autos zu sehr blockiert - provoziert reagierten sie mit lautem Hupen, erzählt Schüler. Das belästigt auch weitere Anwohner, wie Monika Tannhoff und Jörg Weidemann. "Wir sind überrascht, mit welcher Aggressivität reagiert wird", sagt Tannhoff. Sie wohnt seit knapp drei Jahren an der Straße und sieht das Problem ebenso dringlich, wie ihr Nachbar.

Im Juli legte die Stadt ein Konzept vor, wie durch Parkbuchten die "Raserei" unterbunden werden kann. Die Hälfte der Anwohner lehnte die Planung ab. Das Problem sei nicht so schlimm. Die andere Hälfte stimmte zu. Allerdings haben sich nicht alle Anwohner geäußert. "Ein sensibles Thema, das wir trotzdem ernst nehmen", sagt Jurczyk. Nun müsse neu überlegt werden, um den Anliegen aller gerecht zur werden. Im Frühjahr sollen Parkmarkierungen gezogen werden, die im Zweifel umgeplant werden können. "Eine Möglichkeit, die mit kleinstmöglichem Aufwand Großes bewirken könnte", meint Jurczyk.

(ebu)