Neuss: Terrorverdächtiger mehrfach vorbestraft

Der 21-Jährige war bereits polizeibekannt. Ihm werden auch Probesprengungen in Neuss vorgeworfen.

Der 21 Jahre alte Neusser, der im Verdacht steht, einem in Wien gefassten 17-jährigen Terrorverdächtigen bei Vorbereitungen für einen Anschlag in Österreich geholfen zu haben, ist mehrfach vorbestraft. Das bestätigte die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Dabei handele es sich jedoch nicht um Straftaten mit Polit- oder Terrorbezug, deshalb spielten sie in den aktuellen Ermittlungen keine elementare Rolle.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte ebenfalls, dass im Haftbefehlsantrag von "Probesprengungen" die Rede ist, die der Verdächtige mit dem 17 Jahre alten Österreicher in Neuss vorgenommen haben soll. Oberstaatsanwalt Ralf Herrenbrück betont jedoch, dass die "Probesprengungen" auch mit einem hochdimensionierten Böller hätten umgesetzt werden können.

Am Sonntag war Haftbefehl gegen den Neusser erlassen worden. Einen Tag, nachdem ein Sondereinsatzkommando der Polizei seine Wohnung in Weißenberg gestürmt hatte. In der Nachbarschaft herrscht Angst, der Verdächtige würde mangels Beweisen in den kommenden Tagen aus der Haft entlassen werden. Einen Antrag auf Haftprüfung, die der Neusser jederzeit stellen kann, ist jedoch noch nicht erfolgt. Eine originäre gesetzliche Haftprüfung gibt es nach sechs Monaten. Wurde in dieser Zeit noch kein Urteil erzielt, prüft das Oberlandesgericht, ob die Fortdauer der Haft verhältnismäßig ist.

Doch wer ist dieser Mann, dessen Frau das Amtsgericht Neuss einst zu zwei Wochen Jugendarrest verurteilte, weil sie zwei Polizisten als "Nazis" beschimpft haben soll? Ein Nachbar, der namentlich nicht genannt werden möchte, beschreibt folgende Beobachtungen. "Ich habe ihn mehrmals in der Woche gemeinsam mit seiner Frau beim Einkaufen getroffen. Sie sind immer sehr schnell gegangen. Er - stets in Tarnfarben gekleidet - hielt seine vollverschleierte Frau immer fest an der Hand. Manchmal sah es so aus, als zerre er sie hinter sich her."

Zwar habe er sie mehrfach beim Einkaufen getroffen, mit Waren habe er das Ehepaar jedoch lediglich einmal gesehen - dabei soll es sich um einfache Lebensmittel gehandelt haben. Der Nachbar: "Aufgrund seiner Kriegskleidung hatte ich schon vor dem Einsatz am Samstag ein ungutes Gefühl bei dem Mann."

(jasi)