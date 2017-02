später lesen Neuss Terrorverdächtiger stellt jetzt ersten Haftprüfungsantrag 2017-02-28T19:32+0100 2017-03-01T00:00+0100

Seit Ende Januar sitzt der 21 Jahre alte Terrorverdächtige aus Weißenberg in Untersuchungshaft. Nun hat er einen ersten Haftprüfungsantrag gestellt. Noch in dieser Woche soll er unter Ausschluss der Öffentlichkeit angehört werden. Das bestätigte Jens Reznitschek, zuständiger Dezernent für dieses Verfahren, gestern auf Anfrage unserer Redaktion. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, bei der Vorbereitung eines geplanten Anschlags in der Wiener U-Bahn geholfen zu haben.