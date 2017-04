Neuss: Testparkflächen über Nacht verschwunden

An der Straße "Am Röttgen" sollten Testparkflächen für Entlastung sorgen. Doch sie wurden entfernt.

Die Stadt hat Testparkflächen auf der Straße "Am Röttgen" anbringen lassen - und rätselt nun, wie diese über Nacht verschwinden konnten. "Wir prüfen derzeit noch, ob Strafanzeige erstattet wird", erklärt Miriam Hartig vom städtischen Presseamt. Die Testparkflächen seien vor rund zwei Wochen mit gelber Sprühfarbe auf den Straßenbelag aufgebracht worden. "Die Testparkflächen wurden jedoch offenbar über Nacht entfernt", sagt Hartig.

Die Verkehrssituation an der Straße "Am Röttgen" ist schon länger ein Thema. Anwohner wie Burkhard Schüler beschweren sich, dass in der dortigen Tempo-30-Zone nur selten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit eingehalten werde. Das Amt für Verkehrslenkung hatte daher im vergangenen Jahr eine dreiwöchige Messung durchgeführt. Demnach rollen täglich rund 1500 Autos über die Straße - und 70 Prozent überschreiten das erlaubte Tempo, 85 Prozent davon fahren jedoch nicht schneller als 40 Kilometer pro Stunde.

In der Folge versuchten Anwohner durch alternierendes Parken für eine stärkere Einhaltung des Tempo-Limits zu sorgen. Das allerdings sorgte für neuen Ärger. Autofahrer fühlten sich durch das alternierende Parken ausgebremst - und hupten vermehrt. Über den Lärm wiederum ärgerten sich andere Anwohner.

Um das Problem in den Griff zu bekommen, setzte die Stadt auf Anwohner-Beteiligung. Das Amt für Verkehrslenkung legte bereits im Juli des vergangenen Jahres ein Parkbuchten-Konzept vor. Doch es stieß es damit an Grenzen. Die Hälfte lehnte das Konzept ab, die andere Hälfte stimmte zu, nicht alle nahmen teil. Vor rund zwei Wochen nun wurden die Testparkflächen durch die Stadt angelegt - und über Nacht beseitigt. Nun will die Verwaltung ermitteln, wie es dazu kam.

Bürgermonitor Sie haben ein Anliegen? Dann wenden Sie sich per E-Mail an neuss@ngz-online.de (Stichwort: Bürgermonitor) vertrauensvoll an unsere Redakteure.

(abu)