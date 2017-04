Neuss: Tierquälerei: Mann muss 450 Euro Strafe zahlen

Wegen Tierquälerei wurde ein Mann aus Neuss vom Amtsgericht am vergangenen Donnerstag zu einer Geldstrafe in Höhe von 450 Euro verurteilt. Dem Mann wird vorgeworfen, seinen Schäferhund getreten und verwahrlosen gelassen zu haben. Dies teilte Kay Uwe Krüger, Sprecher des Neusser Amtsgerichtes, auf Nachfrage unserer Redaktion mit. "Als Beweismittel diente auch das Attest eines Tierarztes", sagte Krüger. Darüber hinaus habe eine Frau als Zeugin ausgesagt. Ergebnis der Untersuchung: Der Hund war abgemagert und litt unter Flohbefall. Von Simon Janssen

Der Vorfall ereignete sich im Mai vergangenen Jahres. Eine Zeugin von der Marienburger Straße will damals in ihrer Nachbarschaft gesehen haben, wie ein Mann seine Hunde geschlagen und getreten hat. Im Urteil vom Donnerstag war jedoch lediglich von einem Hund die Rede. Die Frau wandte sich daraufhin an die Katzennothilfe "Kitty", die Anzeige bei der Polizei erstattete und sich auch an das Kreisveterinäramt wandte. Erst, als keine erkennbaren Folgen festgestellt werden konnten, wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. "Kitty" bot zudem an, die betroffenen Hunde in Obhut zu nehmen.

Den Vorwurf, in dem Fall erst spät reagiert zu haben, kann die Kreisveterinärbehörde nicht nachvollziehen. Bei dem Ermittlungsverfahren im Frühjahr 2016 habe man unverzüglich gehandelt, teilte Pressesprecher Reinhold Jung auf Anfrage mit. Am 2. Mai sei damals die Tierschutzanzeige eingegangen, schon am 3. und 4. Mai hätten schließlich die ersten Kontrollen stattgefunden.

Nach weiteren Kontrollen und der Verpflichtung, die Hunde tierärztlich untersuchen und behandeln zu lassen, sei der Fall mit einer vollständigen Zahnsanierung eines Hundes im Juni vergangenen Jahres abgeschlossen worden. Für weitere Maßnahmen habe es keine Handhabe gegeben. Die ebenfalls alarmierte Fachstelle Wohnen stellte damals zudem fest, dass die beiden Hunde nicht angemeldet gewesen sind.

Quelle: NGZ