Nach dem tödlichen Unglück in Neuss stellt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft klar: Schwimmen in Baggerlöchern sei grundsätzlich mit sehr hohem Risiko verbunden und könne lebensgefährlich sein. Ausnahme: Es gibt dort ausgewiesene Badestrände mit Strandaufsicht.

Am vergangenen Samstag war ein 18 Jahre alter Mann aus Neuss beim Baden im Baggerloch Blankenwasser unter Wasser geraten. Taucher zogen den jungen Mann noch aus dem Wasser, doch die Hilfe kam zu spät. Im Krankenhaus verstarb er. Doch was macht das Baden in Baggerlöchern so gefährlich?

Uferferböschungen Die Böschungen, sowohl oberhalb als auch unterhalb des Wasserspiegels, sind nicht immer standsicher. Sie können abrutschen und Menschen mitreißen oder Menschen können durch den Sog hinabgezogen werden.

Temperaturunterschiede Baggerseen sind teilweise sehr tief, und das Wasser wird nicht immer gut durchmischt. Schon kurz unter der Wasseroberfläche können die Temperaturen unerwartet stark absinken. Dadurch kann es zu schockartigen Lähmungen und zum Herzstillstand kommen.

Betriebseinrichtungen Sowohl oberhalb als auch unterhalb des Wasserspiegels können sich technische Betriebseinrichtungen befinden. Auch in Baggerseen, in denen nicht mehr gearbeitet wird, können zurückgelassene Geräte oder Teile davon liegen.

Keine schnelle Hilfe An Baggerseen gibt es keine Badeaufsicht. Rettungswagen, Helferinnen und Helfer gelangen nur schlecht an die Unfallstelle, da es keine ausreichende Zufahrt gibt. Oft werden die vorhandenen Wege zugeparkt.

Krankheiten Die Gewässerqualität von Baggerseen wird nicht überwacht. Es gibt keine Sanitäreinrichtungen und keine Abfallentsorgung. Menschen, Tiere und Pflanzen verursachen einen großen Nährstoffeintrag, dadurch kann sich die Wasserqualität verschlechtern. Es kann zu Infektionen, Hautausschlägen und Magen-Darm-Erkrankungen kommen.

Quelle: NGZ