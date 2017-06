Das müssen Sie zum Radsport-Klassiker in Neuss wissen

Nach 58 Kilometern erreicht die zweite Etappe der Tour de France am 2. Juli Neuss. Fast elf Kilometer lang führt die Strecke durch die Qurinusstadt. Hier finden Sie alle Informationen zum großen Radrenntag.

70.000 Menschen werden das 198 köpfige Fahrerfeld auf Neusser Boden anfeuern, wenn das größte Radrennen der Welt am ersten Juli-Sonntag durch die Stadt fährt. Das jedenfalls erwarten die Veranstalter von "Neuss on Tour". Rund 100.000 Euro haben sie gesammelt, um ein buntes Rahmenprogramm zu organisieren.

Zeitplan

11:55 Uhr - Werbekarawane: Ein Hauch von Karneval mitten im Sommer. Rund 100 Fahrzeuge fahren den Radsportlern voraus und bringen kleine Geschenke unter die Fans am Straßenrand.

13.45 Uhr - Eintreffen der ersten Fahrer: Das Spitzenfeld ist mit durchschnittlich 45 Stundenkilometern unterwegs und wird um viertel vor zwölf in Neuss erwartet. Der Rest des Pelotons wird einige Minuten später kommen.

14.15 Uhr - Versorgungsfahrzeuge: Die Fahrzeuge bilden den Schluss des Feldes und markieren somit den Moment, in dem die Spitzensportler Neuss wieder verlassen.

14.20 Uhr - Fackellauf: Anschließend werden Teilnehmer der Special Olympics Landesspiele einen Fackellauf durch die Stadt starten. Los geht's an der Hammer Brücke und von dort auf die Hammer Landstraße. Am Kehlturm wird das Feuer an Bürgermeister Reiner Breuer übergeben.

Sperrungen

Zur Sicherung der Durchfahrt werden 5,5 Kilometer Gitterzäune aufgestellt und 63 Straßensperrungen an Einmündungen aufgebaut. Die Sperrungen bestehen am Sonntag ab 9 Uhr morgens und bis 16 Uhr. Betroffen davon sind insbesondere das Hafengebiet, die Rheydter Straße und Teile des Konrad-Adenauer-Rings sowie die Hammer Landstraße. Die Innenstadt wird für den Verkehr allgemein gesperrt sein.

FOTO: Stadt Neuss

FOTO: Stadt Neuss

Anreise

Die Stadt rät zur Anreise mit dem ÖPNV oder dem Fahrrad. Dafür werden extra zusätzliche Fahrradparkplätze geschaffen: Am Münsterplatz, Kirmesplatz, bei Höffner und am Rheintor.

Wer dennoch mit dem Auto in die Stadt kommen möchte, für den stehen die folgenden Parkhäuser bereit: Am Niedertor, Rheintor, Meererhof, Tranktor, Rennbahn-Park, Kirmesplatz und bei Höffner. Parkplatz-Tickets lassen sich vorab online bestellen.

Sicherheit

Polizei, Feuerwehr (120 Personen), THW (70), 100 städtische Mitarbeiter und rund 200 angeworbene Freiwillige sollen helfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Zuschauerplätze

Die allerbesten Plätze entlang der Strecke sind vor allem gegen teils satte Bezahlung erhältlich. An insgesamt vier Stellen gibt es sogenannte VIP-Bereiche, in denen unter anderem Logen für bis zu 40 Personen zur Verfügung stehen. Kostenpunkt: bis zu 2800 Euro.

Doch auch kostenlos lassen sich natürlich gute Plätze finden. Entlang der Kaiser-Friedrich-Straße oder der Hammer Landstraße entlang der Rennbahn sind die Radsportler auf den langen Geraden gut zu verfolgen.

Rahmenprogramm

Den Tourtag verknüpft der Einzelhandel mit einem verkaufsoffenen Sonntag (ab 13 Uhr). Schon ab 10 Uhr startet auf dem Münsterplatz ein Aktionstag "Nahmobilität" mit Attraktionen und Informationen. Dort wird zum Niederrheinischen Radwandertag, der am gleichen Tag stattfindet, eine Stempelstelle für einen ausgeschilderten Rundkurs rund um Neuss sein. Und gleich nebenan lockt auf dem Freithof ein "französisches Dorf".

FOTO: Neuss on Tour

FOTO: Neuss on Tour

Der Neusser Radfahrerverein feiert an der Kaiser-Friedrich-Straße und nutzt die Tour de France, um für die "Tour de Nüss" Ende Juli zu werben, an der auch Sportler von der Frankreichrundfahrt teilnehmen.

Das Feuerlöschboot "Alfons Frings" wird im Hafenbecken I vor Anker gehen und die Fahrer mit einer 50 Meter hohen Wasserfontäne begrüßen. Und auf der Galopprennbahn bilden 150 Strohballen die Konturen Frankreichs samt der 21 Tour-Etappen, daneben prangt das Wappen der Stadt Neuss – ein dankbares Motiv für die Fernsehbilder, die in 193 Länder übertragen werden.