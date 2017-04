Neuss: Trödelhändler aus Liebe zur alten Schallplatte

Bernhard Roth und Bodo Koeppen und verkaufen ihre Fundstücke im Gare du Neuss für kleines Geld. Von Ute Böhm

In Halle 2 im Gare du Neuss ist es nie still. Zumindest nicht, wenn Bernhard Roth und Bodo Koeppen ihren Stand geöffnet haben. In der Trödelhalle hinter dem Hauptbahnhof ist er ein kleines Paradies für Plattenliebhaber. Stöbern in den unzähligen Kisten und erst einmal reinhören - kein Problem, denn Musik läuft dort immer.

Für den inzwischen 81-jährigen Bernhard Roth begann alles vor vielen Jahren. Als er sechs Kisten mit Platten geschenkt bekam und nicht recht wusste, wohin damit. "Ich habe dann einfach auf einem Trödelmarkt verkauft, bin bei den Platten hängen geblieben", erklärt er. Seit einigen Jahren schon hat er seinen Stand im Gare du Neuss, derzeitiger Bestand: rund 12.000 Scheiben, von Musik der Fischer-Chöre bis zu Heavy Metal. Alles ist ordentlich in Kisten einsortiert, nur die Neuzugänge stehen vorne und sind das erste Ziel der Stammkundschaft. Darunter sind ja vielleicht echte Schätzchen zu finden.

Bodo Koeppen kommt jeden Samstag aus Wuppertal, um Roth in seinem Platten-Eldorado zu helfen. "Eigentlich war ich nur Stammkunde, in Bernhard habe ich einen Freund gefunden", sagt er und ergänzt: "Als er sich mit dem Gedanken trug, aufzuhören, habe ich ihm meine Hilfe angeboten." Inzwischen ist der 53-Jährige das Hirn des Stands, er weiß viel über Musik und kennt den Inhalt der Kisten gut.

"Ich suche was von George Moustaki...", ruft ein Mittfünfziger mit Baskenkappe und Nickelbrille und wird von Koeppen an die passende Kiste verwiesen: "Hier isser drin - gucken Sie gerne mal durch." Schon von Kindesbeinen an war der Wuppertaler in der Welt der Musik unterwegs. Als Lohn für seine Hilfe hat er das Vorrecht, als erster einen Blick auf Neuzugänge zu werfen.

Die Kunden sind wie eine kleine Familie, man kennt sich und teilt die Leidenschaft. "Die Platte ist einfach anders, das ist ein haptisches Erlebnis, wenn man abends den neuesten Fund auflegt und genießt", schwärmt Egon Stein, der gerne im Gare du Neuss stöbert. Wer etwas Besonderes sucht, fragt Bodo Koeppen - er weiß, wo man fündig werden kann. Sinnigerweise ergänzen sich die Händler im Sortiment: In der Halle gegenüber werden Plattenspieler und Verstärker verkauft.

Den Einkauf bewältigt Bernhard Roth, er kauft Platten von allen Seiten an, begutachtet und reinigt sie, studiert die Kataloge, um einen Verkaufspreis festlegen zu können. Bei 50 Cent für eine Single bis maximal fünf Euro für eine LP kann sich der Liebhaber auch eine Platte mehr leisten. Dass sich einige Platten auch für das Vielfache verkaufen ließen, spielt für die beiden Händler keine Rolle. "Das ist mein Hobby, es reicht, wenn wir am Ende des Tages die Standgebühren mit dem Gewinn decken können", erklärt Bernhard Roth.

Quelle: NGZ