Neuss: Uedesheimer müssen weiter auf Bolzplatz-Sanierung warten

Doppelnutzung als Kirmesplatz schließt das aus.

Die für 2017 angekündigte Bolzplatz-Offensive der Stadt geht an Uedesheim vorbei. Das ärgert den CDU-Stadtverordneten und Bezirksausschuss-Vorsitzenden Stefan Crefeld. Wenn die Stadt von Schwerpunkt-Bolzplätzen spreche, die es zu ertüchtigen gilt, führe an dem am Norfer Weg eigentlich kein Weg vorbei. "Denn es ist der einzige", stellt Crefeld klar.

Die Bolzplatz-Offensive, für die die Stadt im nächsten Jahr 270.000 Euro aufwenden will, ist eingebettet in die sogenannte Spielraumplanung. Auch dabei sind die Spielplätze an der Macherscheider Straße sowie im Grünzug an der Rheinfährstraße aus der Liste der für eine Grunderneuerung vorsehenen Anlagen herausgefallen - zumindest für 2017. Weil vor allem Stadtteile in den Blick genommen werden sollen, die von Mehrfamilienhäusern und sozialem Wohnungsbau geprägt sind und wo die Spielplätze als "wenig attraktiv" zu klassifizieren sind, war Uedesheim schnell aus dem Rennen. Uedesheim, so trug jetzt Jugendamtsleiter Markus Hübner vor, gehöre zu den attraktivsten Wohngegenden in der Stadt. Die Struktur des Ortsteiles, das Verhältnis Spielfläche pro Kind und der Zustand der Anlagen stellen seiner Ansicht nach schon jetzt positive Lebensbedingungen für Kinder dar. An der Harffer Straße in Erfttal und an der Heerdter Straße im Barbaraviertel sei eine Grunderneuerung dringlicher - und für 2017 geplant.

Für die Bolzplatz-Offensive hat die Stadt für 2017 neun Standorte identifiziert. Der - nach Angaben des Jugendamtes - provisorische Bolzplatz am Norfer Weg gehört nicht dazu. Begründung der Stadt: Dass der Bolzplatz auch als Kirmesplatz genutzt wird, belaste insbesondere den Bodenbelag, so dass ein Austausch nicht möglich ist. Das setze einer Grunderneuerung als Bolzplatz unüberwindliche Grenzen. Crefeld: "Wir wollen aber, dass trotz Doppelnutzung nach Verbesserungen gesucht wird."

(-nau)