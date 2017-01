Neuss: Unfall sorgt für Stromausfall

Einem 19-jährigen Fahranfänger verdanken einige Techniker eine nächtliche Sonderschicht in Gnadental. Sie mussten ausrücken, um die Folgen eines Autounfalls zu beseitigen, der sich gegen 1.45 Uhr in der Nacht zum Samstag ereignete.

So dieser beinahe noch mitternächtlichen Stunde war der 19-Jährige noch mit seinem VW Golf unterwegs. Er verlor nach Darstellung der Polizei aus noch ungeklärter Ursache die Gewalt über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte beim Versuch, von der Kölner Straße in den Nixhütter Weg abzubiegen, gehen zwei Stromverteilerkästen. Die Polizei spricht von einem folgenschweren Unfall, denn die beiden Stromkästen wurden durch die Wucht des Aufpralls nahezu vollständig zerstört. Das führte wiederum im Ergebnis dazu, dass im Bereich der Kölner Straße die komplette Straßenbeleuchtung ausfiel. Der Fahrzeugführer und seine beiden Insassen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Golf musste durch einen Abschleppunternehmer von der Unfallstelle entfernt werden. Weil die infolge des Unfalls zum Teil offenliegenden Stromleitungen eine Gefahr darstellten, wurden noch in der Nacht die Techniker hinzugezogen.

Quelle: NGZ