Neuss: Ungewohnter Stau im Parkhaus

Gestern Morgen, 10.15 Uhr. Bis zur Einfahrt ins Rheintor-Parkhaus lief alles. Die Parkplätze im Parterre waren voll - auf der einen Seite mit Autos, auf der anderen Seite mit Paletten voller Baumaterial. Das Parkhaus wird saniert, aber weil die Einfahrtampel "grün" zeigte, hielt sich die Zuversicht, auf den oberen Etagen einen Parkplatz zu finden. Die zweite kann man sowieso abhaken, weil dort viele Plätze vermietet sind, auf der dritten waren etliche mit einem rotweißen Band abgesperrt - und in die vierte kam man gar nicht erst hoch.

Es staute sich. Nicht, weil jemand erst rausfahren und der nächste reinfahren musste. Nein, nichts ging mehr. Nur von unten kam ein Auto nach dem anderen. An einem Tag wie gestern, wenn ein Krammarkt Tausende von Besuchern in der Stadt lockt, laufen die Parkhäuser immer über. Der Neusser weiß das, der Aushäusige verlässt sich auf die Parkanzeigen, die vorbildhaft an strategisch wichtigen Straßen anzeigen, wo sich freie Plätze befinden.

Nach Auskunft von Dirk Reimann, Geschäftsführer der City Parkhaus GmbH, kann sich der Autofahrer darauf auch verlassen. "Wir berechnen die Plätze nach Abzug der vermieteten und der Dauerplätze", sagt er, ebenso würden die durch Bauarbeiten blockierten Parktaschen rausgerechnet. "Und wir halten einen Puffer von zehn Prozent vor", erklärt er. Erst wenn auch dieser ausgeschöpft sei, ginge die Anzeige auf "Rot".

Das bestätigt auch sein Mitarbeiter Marc Helpenstein, der sich gestern nach der Anfrage der NGZ die Situation im Parkhaus Rheintor angeschaut hat. "Wegen des hohen Verkehrsaufkommens war es zeitweise schwierig, aus dem Parkhaus herauszukommen", sagt er. Das habe durchaus auch zu Staus beim Reinfahren geführt. Die Überwachungsfirma NWÜ habe daher die Einfahrt kurzzeitig gesperrt, aber schon bald habe sich die Situation wieder entspannt, sagte er.

Grundsätzlich bemängelt Helpenstein, dass sich viele Autofahrer auch im Parkhaus rücksichtslos verhalten. So würden Autos vor abgesperrten Parkbuchten abgestellt und blockierten dadurch andere beim Rausfahren auf der anderen Seite. "Deshalb haben wir verstärkt Warnhinweise angebracht." Eines empfängt den Autofahrer am Parkscheingeber in der Einfahrt: Ein mit Klebeband befestigtes Schild warnt, dass "widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge" abgeschleppt werden.

