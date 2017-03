später lesen Neuss Unterhaltsvorschuss belastet den Haushalt der Stadt 2017-03-02T18:53+0100 2017-03-03T00:00+0100

Im Juli soll das neue Unterhaltsvorschussgesetz in Kraft treten - und das könnte die Stadt teuer zu stehen kommen. Im Rathaus wird mit einer Verdreifachung der Kosten gerechnet. Bislang liegen die jährlichen Ausgaben bei 2,2 Millionen Euro. Die Stadt geht davon aus, dass durch die Gesetzesänderung Mehrkosten in Höhe von rund 4,8 Millionen Euro entstehen. Diese muss die Kommune zwar nicht alleine tragen. Aber auch nach Abzug der voraussichtlichen Erstattungen durch Bund und Land wird mit einer Mehrbelastung von 2,5 Millionen Euro für den städtischen Etat gerechnet. Beigeordneter Ralf Hörsken wird die Politik darüber im nächsten Jugendhilfeausschuss informieren. Das Gremium tagt am 9. März ab 17 Uhr im Ratssaal.