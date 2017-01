später lesen Freizeit-Tipps Fürs Wochenende US-Gospelchor auf Wintertournee FOTO: New York Gospel Stars FOTO: New York Gospel Stars Teilen

Die New York Gospel Stars sind momentan auf Tournee in Deutschland. Am kommenden Montag treten sie in der Christuskirche in Neuss auf. Dabei soll es dort nicht besonnen zugehen. Die Künstler wollen mit Stimmgewalt und großem Repertoire glänzen.