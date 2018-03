Was 1956 als Fliesenhandel begann, ist bis heute in seiner Vielfalt gewachsen und bietet Interieur für den ganzen Wohnbereich. "Uth home" eröffnet am 17. und 18. März einen neu gestalteten Showroom an der Rheinfährstraße, in dem das Inhaber-Ehepaar Bettina und Herbert Uth auch selber zu Hause sind.

Als die Firma für Fliesenhandel 1983 nach Uedesheim zog, gab es noch keine Baumärkte. "Damals gab es Fliesen nur bei ,Fliesen Uth'", sagt Bettina Uth. Ende der 1980er übernahm ihr Mann schließlich das Geschäft seines Vaters. Fest stand, dass bald mehr als nur Fliesen verkauft werden sollten. 2000 erfolgte schließlich eine Namensänderung in "UTH living stone" - der Startschuss mit dem das Inhaber-Ehepaar begann, komplette Bäder zu entwerfen.

Vor zwei Jahren dann der nächste Schritt: Die Einrichtung von kompletten Häusern. Unter dem Namen "uth home", werden sowohl Bäder als auch Wohnräume ausgestattet. "Auf Norderney haben wir schon ein ganzes Haus eingerichtet, mit Besteck und Geschirr", sagt Uth. Der Schwerpunkt liege immer noch bei Wellness und Bädern, aber machen können sie letztendlich alles.

Am Eingang des Showrooms zeigt sich immer noch der Ursprung des Geschäfts: Eine Auswahl von Fliesen in Erdtönen und bunten Farben. Neben Badewannen und Waschtischen findet man aber auch eine Auswahl an Teppichmustern und Sitzecken. "Jetzt ist das Gebäude geteilt in einen Wohn-und Ausstellungsbereich", sagt Uth. Das Ehepaar ist so überzeugt von der eigenen Idee, dass sie letztes Jahr selbst in das Gebäude gezogen sind. Der private Wohnbereich kann aber durch eine große Schiebetür von der eigentlichen Ausstellung getrennt werden. "Bei der Eröffnung dürfen aber alle rein, ansonsten geht das auch nach Terminabsprache", sagt Uth. Die Tatsache, dass fremde Personen sich ganz genau in ihrem Zuhause umsehen, findet sie aber nicht komisch. "Das liegt vermutlich daran, dass das unser Job ist. Ich zeige das gerne."

Freitag und Samstag von 10 bis 17 Uhr können sich Besucher selber von Wohnzimmer, Kamin und natürlich Fliesen in der Rheinfährstraße 2 bis 4 überzeugen.

Quelle: NGZ