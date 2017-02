später lesen Neuss Verkehrslage in der Innenstadt an den Karnevalstagen 2017-02-20T19:03+0100 2017-02-21T00:00+0100

Die Straßen in der Innenstadt sind aufgrund des Karnevals am Donnerstag, Samstag und Sonntag teilweise gesperrt. Öffentliche Verkehrsmittel fahren eingeschränkt. Am Donnerstag ab zehn Uhr wird der Markt ab der Hymgasse für den Verkehr gesperrt. Die Rheinbahn wird die Neusser Innenstadt ab etwa 10.45 Uhr für circa eine Stunde nicht mehr befahren.