Neuss: Vermisster Zwölfjähriger am Hauptbahnhof aufgegriffen

Dank eines aufmerksamen Neussers konnte ein vermisst gemeldeter Junge aus Köln (12) am Donnerstagabend am Neusser Hauptbahnhof wohlbehalten von der Polizei in Obhut genommen werden. Er wurde zur medizinischen Kontrolle vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, dort übernahmen Angehörige die Betreuung des Jungen. Von Andreas Buchbauer