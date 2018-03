Neuss: Verwaltung prüft digitale Buchung von Grillplätzen

Es klang wie ein Aprilscherz im November: "Grillplätze digital machen" lautete die Forderung der SPD, die sie im Umweltausschuss platzierte. Doch die Aufklärung kam prompt: Lediglich die Buchung soll in Zukunft online erfolgen können.

Auch in der nächsten Sitzung am Dienstag, 6. März, kommt das Thema aufs Tableau. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der ITK Rheinland prüft, in welcher Form die Digitalisierung der Grillplätze erfolgen kann. Im Verbandsgebiet der ITK bestehe bisher keine diesbezügliche Anforderung, so dass Neuss an dieser Stelle eine Vorreiterrolle übernehme. Favorisiert wird die Einbindung der digitalen Grillplatzverwaltung in das neu einzurichtende Bürgerservice-Portal. Die voraussichtlichen Kosten sollen ermittelt werden. Die Verwaltung, die zudem beauftragt wurde, eine passende Zahlungsmethode zu prüfen, will die offenen Fragen klären und in einer der nächste Sitzungen erneut berichten.

Inspirieren lassen könnten sich die Planer aus Neuss unter anderem vom knapp 800 Kilometer entfernten Wien. Auf der dortigen Donauinsel stehen insgesamt 16 Holzkohlegrillplätze zur freien Verfügung, die telefonisch, aber auch unkompliziert online gebucht werden können. In Neuss geht das aktuell ausschließlich telefonisch unter 02131 903301.

Das ist unter anderem dem SPD-Stadtverordneten Marc Vanderfuhr zu eindimensional. "Man könnte darüber hinaus auch per Smartphone dokumentieren und belegen, dass man den Platz nach der Nutzung wieder sauber gemacht hat", schlug der SPD-Stadtverordnete Marc Vanderfuhr vor. Mit Online-Buchungen und -zahlungen habe er in der Vergangenheit bereits sehr gute Erfahrungen gemacht: "Das klappt alles völlig problemlos."

Einer der beliebtesten öffentlichen Grillplätze in Neuss ist der am Jröne Meerke, wo Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern stattfinden können. Ob man ihn bald online buchen kann?

(jasi)