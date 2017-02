später lesen Neuss Verwaltungsleiter soll Pfarrer Korr entlasten 2017-02-16T18:47+0100 2017-02-17T00:00+0100

Pfarrer Hans-Günther Korr bekommt Verstärkung. Ab dem 1. April hat der leitende Priester mit wesentlichen Arbeiten bei der Organisation des katholischen Seelsorgebereichs Neuss-Nord nichts mehr zu tun, denn dann tritt Daniel Garbuio seinen Dienst als Verwaltungsleiter an. Weil dessen erster Arbeitstag auf einen Samstag fällt, begrüßen ihn die Mitglieder der vier Further Gemeinden St. Josef, Christ Köln, Heilig Geist und St.-Thomas-Morus schon am Freitag, 31. März, in dieser Funktion. Garbuio wird im Gottesdienst um 18.30 Uhr in der Josef-Kirche an der Gladbacher Straße vorgestellt, danach wird zu einem Umtrunk in das benachbarte Papst-Johannes-Haus eingeladen. Dabei wird man Garbuio vielen nicht mehr vorstellen müssen, denn der Banker von der Volksbank Düsseldorf Neuss leitet deren Filiale am Berliner Platz.

