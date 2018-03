später lesen Neuss Viele Premieren bei "Was gibt's Neuss?" 2018-03-02T18:42+0100 2018-03-03T00:00+0100

Auch in ihrem zwölften Jahr spart die Netzwerk-Veranstaltung "Was gibt's Neuss?" nicht mit Neuem. Mehr noch: Selten wurden mehr Premieren gefeiert als am Donnerstag. Erstmals drehte Sascha Karbowiak (30) als Neusser SPD-Chef seine Runde durch die Wetthalle. Er traf auch Carsten Proebster (47), der neben Michael Schmuck und Volker Gärtner den Sparkassen-Vorstand komplettiert.

