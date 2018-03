später lesen Nachtflugausbildung Bundeswehr-Tornados fliegen über Neuss FOTO: afp, crj/bb 2018-03-14T14:29+0100 2018-03-14T15:08+0100

Viele Neusser haben sich am Dienstagabend gefragt, was am Himmel los war. Denn sie hörten Geräusche, die an Düsenjets erinnerten. Und sie lagen mit der Vermutung richtig.

Stephan Seeger Redakteur

