Neuss: Volksbank setzt städtebaulichen Akzent

Der sieben Millionen Euro teure Neubau an der Zollstraße ist ein neuer Blickfang. Gestern wurde er offiziell eröffnet. Auf insgesamt 2000 Quadratmetern ist ein modernes Beratungszentrum entstanden. Bürgermeister lobt die Architektur. Von Ludger Baten

So viel Diskretion wie nötig, so viel Transparenz wie möglich - besonders in der Finanzberatung. "Der Kunde sieht, was wir ihm erklären", verspricht Klaus Reh und zeigt auf die Flachbildschirme, die zur Standardausrüstung aller Beratungsbüros gehören. Gestern stießen Reh und sein Vorstandssprecher Rainer Mellis mit mehr als 150 geladenen Gästen auf den Neubau an, den die Volksbank Düsseldorf Neuss an der Zollstraße im Herzen der City errichtet hat. Sieben Millionen Euro investierte die Genossenschaftsbank nach eigenen Angaben in das neue Beratungszentrum. Auf drei Etagen entstanden 800 Quadratmeter zusätzliche Nutzfläche, weitere 1200 Quadratmeter im Altbau wurden kernsaniert.

Die Architektur stammt von Peter Röttger aus dem Neusser Büro "r2w" (Röttger, Welzel, Wichmann), das auch Investor und Planer des neuen Einzelhandels- und Dienstleistungszentrums in Reuschenberg ist, in dem heute der neue Rewe-Supermarkt eröffnet. "r2w" hat in der Innenstadt einen Baukörper geschaffen - für ihn musste das Kunstwerk "Himmelssäule" von Erich Hauser auf das Kehlturm-Areal versetzt werden - , der viel Lob erfährt. Der Volksbank, so Bürgermeister Reiner Breuer, sei in exponierter Lage eine wertige Lösung gelungen: "Der Neubau fügt sich nicht nur ein, er setzt selbst einen städtebaulichen Akzent." Auch Planungsdezernent Christoph Hölters ist zufrieden: "Das ist alles einfach gut gelungen."

Die Metamorphose des Horten-Kaufhauses zum Theater und Kreishaus, das Romaneum und jetzt das moderne Beratungszentrum der Volksbank - seit der Jahrtausendwende hat sich der Knotenpunkt Oberstraße, Zollstraße, Am Kehlturm grundlegend verändert.

Viel Glas, viel Licht nehmen im Neubau den Transparenzgedanken auch in der Innengestaltung von Klaus Meyer auf, der mit dem Büro "Raumplan" aus Nordhorn schon mehrfach für die Volksbank Düsseldorf Neuss arbeitete. "Er liefert immer gute Arbeit ab", sagte zur Eröffnung Klaus Reh, "aber hier in Neuss hat er sich selbst übertroffen." Reh, den Vorstandskollege Rainer Mellis als "Vater" des neuen Beratungszentrums bezeichnete, atmete gestern hörbar auf. Nach Jahren des Überlegens und Planens sowie nach 18-monatiger Bauzeit ist das Projekt mit dem Umzug der Mitarbeiter und Eröffnung der Kundenhalle abgeschlossen: "Es hat sich gelohnt!" Nur eine "kleine Kritik" erlaubte er sich: "Wir sind vier Monate später als gedacht fertig geworden", sagte er und ging zur Tagesordnung über.

Transparent auch der Auftritt von Volksbank-Chef Rainer Mellis, der um 16.40 Uhr im Glas-Aufzug ins Foyer einschwebte und sich als Anführer eines erfolgreichen Teams präsentierte, der mit Hermann Schulze-Delitzsch einen der Gründerväter der Genossenschaftsbanken zitierte: "Was einer alleine nicht schafft, dass schaffen viele" und auf die moderne Volksbank-Interpretation verweist, die im Foyer in großen Lettern prangt: "Was einer allein nicht schafft, das schaffen wir alle." Und Mellis gab sich selbstbewusst mit Blick auf die Digitalisierung, die für Wandel in der Finanzwelt sorgt: "Wo andere schließen, machen wir auf." Die Volksbank investiere in Mitarbeiter und Infrastruktur, weil sie spüre, dass mehr persönliche Beratung gefragt sei und nicht weniger. Dies sei eine Erkenntnis, die der Volksbank schon in Zeiten geholfen habe, "als es uns nicht so gut ging".

Die illustre Gästeschar wurde gestern Nachmittag angeführt von Bürgermeister Breuer, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Margarete Müller, Präsidentin der Bundesbank-Hauptverwaltung Düsseldorf.

Quelle: NGZ