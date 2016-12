Freizeit-Tipps Im Rhein-Kreis: Vorhang auf für Weihnachten im RLT

Wer die Weihnachtstage für kulturelle Freizeitgestaltung nutzen möchte, hat dazu im Rheinischen Landestheater in Neuss Gelegenheit. Neben dem Stück "King's Speech" gibt es Michael Endes "Wunschpunsch" sowie "Das kunstseidene Mädchen" zu sehen.

Genug von Weihnachtstrubel, besinnlichen Liedern und Plätzchenbacken? Im Rheinischen Landestheater gibt es in diesen Tagen die Möglichkeit, sich eine kulturelle Auszeit zu nehmen. So hat das RLT das Erfolgsstück der vergangenen Saison wieder im Spielplan - "The King's Speech" von David Seidler in der Regie von Alexander Marusch. Die Rolle des stotternden Königs spielt weiterhin Andreas Spaniol, die Rolle des Churchill hingegen ist neu besetzt, da Michael Großschädl die Bühne inzwischen verlassen hat. An seiner Stelle spielt Christoph Bahr, ein Neuzugang am RLT. Zu sehen ist das 100-minütige Stück am heutigen Donnerstag um 20 Uhr. Darum geht's: Herzog Albert, der zweite Sohn des britischen Königs George V., tritt zu seiner ersten Rundfunkansprache an und erlebt ein Desaster - denn seit seiner frühesten Kindheit ist er Stotterer. Gesteuert von Versagensängsten und Frustration versagt Albert bei jedem Therapieversuch, bis seine Frau, Herzogin Elizabeth, den unkonventionellen Sprachtherapeuten Lionel Logue aufsucht. Als der König stirbt und der eigentliche Thronfolger, Alberts Bruder David, die Heirat mit einer zweifach geschiedenen Amerikanerin dem Thron vorzieht, muss Albert dringend lernen, öffentlich aufzutreten. Denn nun ist er König und das Land steuert unaufhaltsam auf einen Krieg mit dem nationalsozialistischen Deutschland zu.

Für die ganze Familie eignet sich das Stück "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch", das am kommenden Montag, 26. Dezember, um 14 Uhr zu sehen ist. In dem 80-minütigen Stück von Michael Ende geht es um den geheime Zauberrat Professor Dr. Beelzebub Irrwitzer und seine Tante, die Geldhexe Tyrannja Vamperl, die vor einem großen Problem stehen: Sie haben ihr Jahressoll an bösen Taten längst nicht erfüllt, und es ist im wahrsten Sinne des Wortes fünf vor zwölf. Nur ein besonders gemeiner Plan kann ihnen jetzt noch helfen, den Rückstand innerhalb weniger Stunden aufzuholen.

Im Stück "Das kunstseidene Mädchen", das am Mittwoch, 28. Dezember, um 20 Uhr im RLT zu sehen ist, geht es um die 18-jährige Sekretärin Doris, die ihre rheinische Provinzheimat verlässt, um die große Welt zu erobern. Die große Welt, das ist für sie die pulsierende Metropole Berlin. Dort möchte Doris "ein Glanz" werden und stürzt sich in das Leben der Tanzpaläste, Cafés und Bars. Das Stück spielt in Deutschland zu Beginn der 1930er Jahre, als die ersten Schatten der Nazi-Diktatur auf die wankelmütige Demokratie fallen. "Das kunstseidene Mädchen" basiert auf dem Roman von Irmgard Keun und dauert insgesamt 75 Minuten.

Quelle: NGZ