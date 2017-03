Neuss: Vorstandsmitglied Spychalski verlässt St.-Augustinus-Kliniken

Thilo Spychalski hat nach neun Jahren im Vorstand der St.-Augustinus-Kliniken den Dienst quittiert. Auf eigenen Wunsch und aus gesundheitlichen wie auch persönlichen Gründen, heißt es in einer knappen Mitteilung des Unternehmens.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Die wurde abgesetzt, als der 48-Jährige schon das Haus verlassen hatte und überraschte viele der rund 5000 Mitarbeiter dieses gemeinnützigen Unternehmens. Ob seine Stelle neu besetzt wird, haben Geschäftsführung und Aufsichtsgremien noch nicht entschieden.

Der Wechsel habe sich abgezeichnet, sei aber nicht kommuniziert worden, sagt Paul Neuhäuser. Spychalski habe nicht als "lahme Ente" durch das Unternehmen laufen wollen, sagt der Vorsitzende der Gesamtgeschäftsführung weiter. So blieb die Entscheidung unter dem "Deckel" bis zur Aufsichtsratssitzung am Montag. Der war dann auch der letzte Arbeitstag des Diplom-Volkswirtes, der im Unternehmen die Bereiche Psychiatrie, Senioren- und Behindertenhilfe sowie Service verantwortete. Er gilt auch als einer der Väter des Memory-Zentrums in der Nordstadt, wo Demenzkranke nicht nur versorgt, sondern zudem Pfleger ausgebildet werden. Auch zum Krankheitsbild wird geforscht.

"Wir danken Thilo Spychalski für seine gute und sehr engagierte Arbeit und bedauern , dass er sich entschieden hat, nun kurzfristig einen anderen Weg einzuschlagen", sagt Neuhäuser. In welche Richtung sich Spychalski verändert, weiß aber auch er nicht.

Spychalskis Aufgaben in der Geschäftsführung teilen sich Neuhäuser und Markus Richter auf. Richter verantwortet bislang vor allem die Sparte Krankenhäuser mit dem Johanna-Etienne-Krankenhaus und der Klinik "Maria von den Aposteln" in Neuwerk. Damit sei man gut aufgestellt, sagt Neuhäuser. Denn auch die zweite Führungsebene sei gut besetzt. Martin Köhne (Psychiatrie), Wilfried Gaul-Canjé (Behindertenhilfe), Christa Bruns (Seniorenhilfe) oder Paul Kudlich (Etienne-Krankenhaus) führen ihre Abteilungen als Geschäftsführer.

(-nau)