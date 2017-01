Neuss: Was das Jahr 2017 in Neuss zu bieten hat

Was das Jahr 2017 in Neuss zu bieten hat

Von der Tour de France bis Neuss Karibisch - ein Überblick über Veranstaltungen im neuen Jahr. Von Simon Janssen

Der Neujahrskater ist überstanden, und die Überreste der Feuerwerkskörper sind vom Asphalt gefegt. Die Gelegenheit, seine Gedanken wieder nach vorne zu richten und auf die Neusser Top-Ereignisse zu blicken, die in diesem Jahr anstehen. Eine Auswahl:

Tour de France Es war eine der großen Nachrichten im vergangenen Jahr - die Tour de France rollt im kommenden Sommer über Hammer Landstraße und Kaiser-Friedrich-Straße mitten durch das Herz der Quirinusstadt. Die Stadt möchte den 2. Juli zu einem besonderen sportlichen und gesellschaftlichen Ereignis für die ganze Familie machen. So soll es neben dem Geschehen an der Strecke in der Innenstadt einen Aktionstag rund um das Thema "Nahmobilität" geben.

Landtagswahl Eine Wahl zwischen Muttertag und Revanchegelüsten: Am 14. Mai stehen sich der Neusser CDU-Chef Jörg Geerlings und Arno Jansen (SPD) bei der Landtagswahl als Konkurrenten für den Wahlkreis 44 gegenüber. Pikant: 2012 verlor Geerlings sein Landtagsmandat an Reiner Breuer (SPD). Mit einem Wahlsieg könnte er sozusagen Revanche nehmen. Rechtsanwalt Jansen, der auf das Direktmandat hofft, hat bereits angekündigt, im Falle seiner Wahl nicht noch weiter in einer Kanzlei zu arbeiten.

Special Olympics Die Landesspiele von Special Olympics Nordrhein-Westfalen finden in diesem Jahr erstmals in Neuss statt. Vom 10. bis zum 12. Juli werden rund 1000 Athleten erwartet. Am 8. Juli vergangenen Jahres hatte Bürgermeister Reiner Breuer die Rahmenvereinbarung zwischen Special Olympics Nordrhein-Westfalen und der Stadt Neuss unterschrieben.

Bundestagswahl Die Bundestagswahl im Sommer komplettiert das große Wahljahr 2017. Als Direktkandidat der CDU wird Gesundheitsminister Hermann Gröhe (55) von SPD-Kreis-Chef Daniel Rinkert (29) im Wahlkreis Neuss I - also Neuss, Grevenbroich, Dormagen und Rommerskirchen - herausgefordert. Bei der FDP möchte Bijan Djir-Sarai als Spitzenkandidat den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen. Dem gehörte er bereits von 2009 bis 2013 an. Zieht die FDP ins Berliner Parlament ein, wäre der derzeitige IT-Dezernent des Rhein-Kreises im 19. Bundestag dabei. Waterslide Mutige Snowboarder und Freeskier fahren mit spektakulären Stunts von der Schneerampe über ein Wasserbecken. Wer genügend Schwung bekommt, schafft es über das circa zehn Meter lange Wasserbecken - wer nicht, wird nass. Dieses Schauspiel rund um den "Jever Fun Waterslide" können Besucher am 29. Juli wieder auf dem Neusser Markplatz beobachten.

Neuss Karibisch Frei nach dem Motto Sommer, Palmen, Sonnenschein verwandelt sich der Freithof beim Street-Beach-Festival "Neuss karibisch" wieder in eine große Strand-Landschaft. Nach dem erfolgreichen ersten Stopp der Veranstaltungsreihe in Neuss soll die Party mit Livemusik und Cocktails in diesem Jahr wiederholt werden - und zwar vom 24. bis zum 28. Mai. Nach Angaben von Neuss Marketing dient das Fest dazu, gezielt jüngeres Publikum in die City zu locken.

Quelle: NGZ