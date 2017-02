später lesen Neuss "Was gibt's Neuss?" lädt heute zum Jahresauftakt 2017-02-15T19:12+0100 2017-02-16T00:00+0100

390 Gäste haben sich zum Jahresauftakt von "Was gibt's Neuss?" angemeldet, der heute in der Wetthalle stattfindet. Zur 77. Veranstaltung kommen unter anderem die Schirmherren Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer. Neben gemütlichen Sitzmöglichkeiten gibt es auch eine Vielzahl leckerer Cocktails an der Höffner Cocktail-Bar. Fußball-Fans kommen ebenfalls nicht zu kurz, denn das Europa-League-Spiel Borussia Mönchengladbach gegen AC Florenz wird in der Wetthalle übertragen. Die Spenden des Abends kommen der "Frauenberatungsstelle Neuss, Frauen helfen Frauen" zugute. Caterer Georg W. Broich möchte diesmal unter anderem mit Roastbeef an Sauce Tatar überzeugen.