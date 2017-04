Neuss: Weg zum Briefkasten ist jetzt doppelt so weit

Über das gerade erst neu eröffnete Nahversorgungszentrum an der Furtherhofstraße freut sich nicht nur Friedrich Justenhoven. Eine Sache kann der 69-jährige aber nicht verstehen: Warum die Post den Briefkasten, der Jahrzehnte an der Ecke Furtherhof-/Böcklerstraße stand, nach den Bauarbeiten nicht wieder aufgestellt hat. Wer Pech hat und wie er an der Daimlerstraße wohnt, muss jetzt für jeden Brief zur Kaarster oder Gladbacher Straße laufen - bis zu einen Kilometer. Das ist nicht nur ärgerlich für die Vogelsanger, sondern auch haarscharf an der Grenze des Erlaubten.

"In Neuss ist der Weg zum nächsten Briefkasten durchschnittlich 360 Meter lang", sagt Post-Sprecherin Britta Töllner. Der Bundesdurchschnitt betrage 500 Meter, das gesetzliche Maximum liege bei einem Kilometer. Das ist exakt der Weg, den Anwohner an der nordöstlichen Daimlerstraße bis zum derzeit nächsten Postkasten an der Gladbacher Straße 128 gehen oder fahren müssen. Pakete können die Bürger auch im DHL-Shop im neuen Einkaufszentrum abgeben, nicht aber Briefe. Das versteht auch die dortige Verkäuferin nicht: "Die Leute waren es gewohnt, ihre Briefe vor dem Zentrum in den Kasten zu werfen und fragen jetzt oft, ob sie sie bei mir lassen können." Als Paketshop dürfe sie die nicht annehmen. Der für sie zuständige Ansprechpartner bei der Post habe ihr gesagt, dass in wenigen Monaten nach einer Bedarfsprüfung entschieden werden soll, ob sie auch den "Briefservice" künftig übernehmen darf.

Davon will man bei der Post nichts wissen. Den Briefkasten an der Furtherhofstraße habe man nach dem Bau des Einkaufszentrums nicht mehr aufgestellt, weil genügend Briefkästen und Postfilialen in der Nähe vorhanden seien. "Es ist derzeit nicht in Planung, einen neuen aufzustellen", sagt Töllner. Nach Anfrage unserer Redaktion wolle sie jetzt prüfen lassen, ob in Vogelsang nicht doch Bedarf nach einem Briefkasten oder einem Briefservice im Paketshop an der Böcklerstraße besteht. Älteren Mitbürgern, denen die Wege zu den Kästen zu weit sind, rät Töllner, ihre Briefe dem Postboten mitzugeben. Wer sich dennoch über die Briefkastensituation beschweren wolle, könne die Service-Hotline der Post unter der Telefonnummer 0228 4333112 erreichen.

Für Friedrich Justenhoven gibt es keine Alternative zu einer Einwurfstelle an der Furtherhofstraße: "Ich bin noch fit und kann die fast zwei Kilometer hin und zurück zur Gladbacher Straße laufen." Man müsse aber an die denken, die es nicht mehr könnten: Laut der Bevölkerungsstatistik der Neusser Stadtteile ist knapp jeder Vierte (23 Prozent) Vogelsanger über 65 Jahre alt.

Quelle: NGZ