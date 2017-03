Neuss: Weihbischof kommt nicht zur Radwallfahrt

Baustelle auf Bahnstrecke verhindert Anreise zur Fahrradfasten-Aktion von Newi und Neuss-Agenda.

Der Weihbischof Dominik Schwaderlapp hat seine Teilnahme an der ökumenischen Fahrradwallfahrt nach Köln, die im Rahmen der Aktion "Autofasten" für Samstag geplant ist, abgesagt. Der Grund dafür ist der gleiche wie der, der nun auch zur Änderung der Strecke führt: Es gibt keine Zug- oder S-Bahn-Verbindung, die genutzt werden könnte, um zumindest eine Strecke nicht im Fahrradsattel zurücklegen zu müssen. "Und 80 Kilometer hin und zurück an einem Tag sind einfach zu weit", sagt Gisela Welbers von der Neusser Eine-Welt-Initiative (Newi).

Die Newi ist Mitveranstalter des Autofastens und will auch die Radwallfahrt nicht einfach streichen. Wenn die Baustelle auf der Bahnstrecke Neuss-Köln einen Schienenersatzverkehr nötig macht, in dem allerdings keine Fahrräder mitgenommen werden können, dann muss halt ein Rundkurs geplant werden. Start ist wie vorgesehen um 10 Uhr am Samstag, 11. März, am Obertor. Von dort aber geht es nicht Richtung Köln, sondern über mehrere Stationen zum Kloster Langwaden und zurück nach Neuss - ohne den Weihbischof. Gesamtlänge, so Welbers: "Rund 30 Kilometer."

Mit rund 180 Teilnehmern ist die Aktion Autofasten mit Beginn der Fastenzeit an den Start gegangen. Bis zu 40.000 Kilometer, die sonst mit dem Fahrrad zurückgelegt würden, sollen durch Radfahren eingespart werden. Bis gestern hatten die Aktionsteilnehmer schon 8746 Kilometer auf dem Tacho.

Die Resonanz auf den Projektaufruf war erst verhalten, doch nach der Auftaktveranstaltung beim 12. Stadtgespräch der Neuss Agenda 21 kamen etliche Anmeldungen hinzu. Das mit interessanten Gästen bestückte Podium bewegte das Publikum zu einem lebhaften Diskurs über Fragen der Zukunftsfähigkeit ihres bisherigen Konsumverhaltens.

Die erste Autofasten-Begleitveranstaltung in Form des Uganda-Reiseberichts von Hermann Olzem wiederum zog 50 Interessierte ins Pfarrzentrum der Dreikönigengemeinde an. Weitere Infos zur Aktion unter www.autofasten-neuss.de.

(-nau)