Neuss: Wenn das Prinzenpaar mal frei hat

Mitten in der Session - und keine Karnevals-Termine im Kalender. Das nutzt das Prinzenpaar für "Hausaufgaben" und einen Ausflug. Von Jascha Huschauer

Die anstrengendsten Tage kommen noch, da ist sich Dieter Hellendahl sicher. Es werden aber auch die schönsten Tage sein. Hellendahl und seine Lebensgefährtin Anita Löwner sind das diesjährige Neusser Prinzenpaar. In der vergangenen Woche konnten sie noch einmal Kraft tanken. Denn mitten in der Session hatten sie doch tatsächlich fünf Tage frei.

Der Terminkalender liegt vor Hellendahl auf dessen gekacheltem Wohnzimmertisch. Das Prinzenpaar empfängt in seinem behaglichen Reihenhaus in Kaarst. Entspannt lassen sich die beiden 69-Jährigen in ihre Ledersessel fallen. Die Novesia führt die endgültige Parkposition vor: Dabei klappt das Fußstück des Sessels nach oben, die Lehne nach hinten. Doch Vorsicht: "So schläft man beim Fernsehen schnell ein", sagt Löwner.

Doch das geht jetzt am Mittag natürlich nicht. Denn auch wenn es fünf Tage keinen Karnevals-Termin in Neuss gibt: "Wir sind einfach keine Leute, die ruhen und rasten", sagt Dieter Hellendahl. Der Prinz ist zwar eigentlich in Rente, betreut aber immer noch einige frühere Kunden. Hinzu kommen sein Engagement im Holzbüttgener Schützenwesen, mehrere Stammtische, Termine beim Physiotherapeuten, die Spiele des Lieblingsvereins Borussia Mönchengladbach und die noch sehr aktive Mutter. Die ist 93 Jahre alt und wird regelmäßig besucht. "Da bringen wir dann Einkäufe vorbei und erzählen viel", sagt Löwner. Außerdem ist ja immer was im Haushalt zu tun. Gerade muss Hellendahl neue Glühbirnen einschrauben. Außerdem kocht der 69-Jährige gerne. "Mein Gulasch ist weithin bekannt", sagt er stolz und zieht gemütlich an seiner Zigarette.

Neben seinem Aschenbecher liegen die Fernbedienung, die schon sehr zerlesene NGZ und ein paar "Hausaufgaben": In einer Liste muss das Prinzenpaar die Kamelle aussuchen, die es am Kappessonntag werfen möchte. Und dann ist da ja noch der Terminplan.

Den Großteil davon zurrt der Karnevalsausschuss (KA) für den Prinzen fest. Für Altweiber stehen schon jetzt acht Veranstaltungen im Plan - eine Fremdbestimmtheit wie sie vor allem Unternehmensbosse oder Spitzenpolitiker kennen. Doch der 69-Jährige genießt das sehr. "Wir sammeln tolle Erfahrungen."

Auch deshalb waren fünf freie Tage am Ende doch zu viel. Kurzentschlossen schloss sich das Prinzenpaar ihrer Stammgesellschaft, den "Blauen Funken" an, die mit 60 Mann hoch ins Städtchen Horb am Neckar reiste, der Heimatstadt von Funken-Chef Andreas Stuhlmüller. Dort machten sie beim Eröffnungsball der Narrenzunft Horb einen Gegenbesuch, nachdem diese für "Kamelle us Kölle" aus Baden-Württemberg angereist war.

Dankbar ist der Prinz für die freien Tage auch aus einem anderen Grund: Sie boten ihm Zeit, um seinen Funken-Freund Egon Radowski zu trauern. Die Nachricht von seinem Tod hatte Hellendahl ganz kurz vor einem Auftritt erreicht: "Da kann man nicht Helau machen. Ich bin kein Profi und hab' ein Herz."

Quelle: NGZ