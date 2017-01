Neuss: Werhahns Finanzdienstleister wird 40 Jahre alt

Der Neusser Familienkonzern gründete den Spezialanbieter. Abcfinance entwickelt Leasing- und Factoring-Lösungen.

Viele Jahre bevor der aufstrebende Autofinanzierer Bank 11 oder das junge Autokredit-Vergleichsportal Yareto - beides Unternehmen der Werhahn-Gruppe mit Sitz im Neusser Hammfeld - ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerieten, war der Mischkonzern bereits im Finanzsektor aktiv. Genau vor 40 Jahren gründete das Neusser Familienunternehmen abcfinance, damals noch unter dem Namen ABC Techno-Leasing. Zum runden Geburtstag beschäftigt der Finanzdienstleister heute rund 650 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und den Niederlanden; 430 davon allein am Firmensitz in Köln. Abcfinance versteht sich als Spezialanbieter für den Mittelstand; darunter seien, so ein Sprecher des Unternehmens, auch viele Kunden aus dem Rhein-Kreis Neuss.

Nach Angaben des Finanzdienstleisters wurde im abgelaufenen Jahr eine neue Bestmarke erreicht. Investitionen im Wert von etwa einer Milliarde Euro wurden allein in diesem Geschäftsjahr für Leasingkunden möglich gemacht. 2005 stieg abcfinance auch in den deutschen Factoring-Markt ein. Dabei werden Kundenrechnungen aufgekauft und direkt an den Rechnungssteller ausgezahlt. Ziel sei es, so die Finanzkraft der Kunden zu stärken. In 2016 seien Kundenforderungen in Höhe von mehr als 2,5 Milliarden Euro angekauft und den einreichenden Unternehmen in Form von liquiden Mitteln umgehend wieder zur Verfügung gestellt worden.

Die hauseigene abcbank - ebenfalls mit Sitz am Kölner Friesenplatz - versetzt abcfinance in die Lage, die Refinanzierung auf mehrere Säulen zu verteilen und sie wirke "damit als zusätzlicher Stabilitätsgarant, da abcfinance unabhängiger vom Kapitalmarkt agieren kann". Privatkunden können bei der abcbank ihr Geld anlegen.

"In 40 Jahren an der Seite des Mittelstandes haben wir viel von unseren Partnern gelernt. Dieses Wissen und innovative Ideen für das digitale Zeitalter geben wir gern an unsere Kunden zurück", sagt Stephan Ninow, Geschäftsführer von abcfinance und der abcbank. Mit Blick auf das alte Jahr sei er sehr zufrieden: "Dass wir auch in unserem Jubiläumsjahr ein neues Rekordergebnis erreichen, macht uns natürlich besonders stolz."

Die 175 Jahre alte Werhahn-Gruppe mit Sitz an der Königstraße in Neuss erwirtschaftet weltweit mit 9400 Mitarbeitern einen Umsatz von knapp 3,2 Milliarden Euro.

(lue-)