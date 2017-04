Neuss: Wildwassertrip rund um die Welt

Sie jagt mit ihrem Kajak durch die wilden Flüsse der Welt: Carolin Mayer. Die 16-jährige Neusserin ist seit sieben Monaten Schülerin der "World Class Kayak Academy", einer Extremsportschule, die ihren Sitz in den USA hat. Von Sitz kann aber eigentlich keine Rede sein, denn die Schule, die ihrem Namen ganze Ehre macht, ist auf der ganzen Welt unterwegs. Carolin ist die erste Deutsche, die an dem Kajak-Programm teilnimmt.

Mit fünf Jahren entdeckte Carolin ihre Leidenschaft fürs Paddeln. "Erst ging es darum, möglichst schnell zu fahren, dann habe ich Kanuslalom für mich entdeckt", erklärt die Neusserin. Sie trat dem Neusser Kanu-Club bei und spezialisierte sich aufs Slalomfahren. Dabei geht es darum, mit dem Kanu auf einer 250 Meter langen Strecke durch Tore zu fahren, auch gegen die Stromrichtung.

Als Carolin in der siebten Klasse war, erwuchs der Wunsch in ihr, ein Jahr im Ausland verbringen zu wollen. "Natürlich war klar, dass ich auch in dieser Zeit Kanu fahren will", sagt die 16-Jährige. "Ein passendes Angebot habe ich aber nicht gefunden." Anfang 2015 berichtete ihr ein Freund von der "World Class Kayak Academy". Im Sommer darauf lernte Carolin dann eine Lehrerin der Schule kennen. Da war sie für drei Wochen in Kanada zum Kanufahren auf dem Fluss Ottawa. "Ich habe ihr ganz viele Fragen gestellt", sagt Carolin, die nach dem Treffen begann, ihre Bewerbung zu schreiben. "Dreieinhalb Seiten musste ich auf Englisch über mich schreiben. Weil ich mich auch für das Stipendium beworben habe, musste ich über meine Ziele schreiben", sagt Carolin. Ihr Ziel: Wildwasserfahren lernen. "In Kanada habe ich Kanu-Freestyle kennengelernt. Dabei surft man auf einer Welle oder einer Walze, also einer Strömung, und bewegt das Boot so, dass man zum Beispiel einen Salto machen kann", erzählt Carolin. "Wildwasserfahren wollte ich dann auch noch lernen. Da habe ich vor sieben Monaten bei Null angefangen." Anfang Mai bekam Carolin dann die Zusage, Ende August flog sie nach Kanada - ihre erste Station.

Im November ging es dann für sie, ihre fünf Lehrer und ihre 15 Klassenkameraden nach Nepal. Dort fuhren die Schüler mit ihren Kajaks auf dem Marsyangdi-Fluss. Dritte Station war dann Ecuador. Gerade hat Carolin zwei Wochen Frühlingsferien hinter sich, die sie in ihrer Heimatstadt Neuss verbracht hat. Ihre nächste und letzte Station ist dann die Westküste der USA.

Carolin Mayers Zeit an der Extremsportschule besteht aber nicht nur aus Kanufahren: Sie hat natürlich auch Schule. "Klassenräume haben wir nicht, wir lernen dort, wo wir sind", sagt sie. "Ich hatte auch schon mal am Strand in der Hängematte Unterricht."

Morgens starten die Schüler mit Yoga oder Ausdauertraining in den Tag. Nach dem Frühstück ist Lernen angesagt. Ihre Lehrer sind nicht nur Wildwasserprofis, sondern haben auch studiert. "Im Englischunterricht lesen wir jedes Quartal ein Buch, und wir haben zum Beispiel Medienproduktionsunterricht. Da lernen wir, zu filmen und zu fotografieren", erklärt Carolin.

Ihre 15 Klassenkameraden kommen aus der ganzen Welt - unter anderem aus Kanada, Ecuador, Irland und Norwegen. "Ich bin das einzige Mädchen in meiner Klasse", sagt Carolin. "Aber ich kann mich gut behaupten."

Ob die Elftklässlerin im kommenden Schuljahr in die zwölfte Klasse der Gesamtschule an der Erft kommt, weiß sie noch nicht. "Die meisten deutschen Schulen erkennen ein Schuljahr auf US-Standard nicht an, weil die Amerikaner zurückhängen", sagt sie. Was sie aber weiß: Im November wird sie bei der Freestyle-Weltmeisterschaft in Argentinien mit dabei sein. Beim Wiesenwehr-Rodeo hat sie sich nämlich einen Platz in der Nationalmannschaft gesichert.

Jetzt genießt sie aber erstmal ihre Zeit in den USA.

