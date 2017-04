Neusser Woche Ihk Mittlerer Niederrhein: Wirtschaft zeigt Stärke durch Geschlossenheit

Mitglieder des neuen IHK-Präsidiums kommen aus Neuss, Krefeld und Mönchengladbach. Sie sprechen eine Sprache, die Sprache der Wirtschaft.

Zwei Jahre ist Jürgen Steinmetz bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein und schon ist der Hauptgeschäftsführer ein "alter Hase". Die Neuwahl des Präsidiums macht es möglich. Mit Elmar te Neues, Erich Bröker und Stefan Dresely - alle Krefeld - gehörten nur drei der insgesamt neun Mitglieder auch dem Führungsgremium in der vergangenen Wahlperiode an.

Noch ist die übliche Schonfrist von 100 Tagen nicht abgelaufen, da wurde im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich: Präsident und seine acht "Vize" proben den Schulterschluss. Sie treten nicht als geografisch orientierte Lobbyisten auf, die Krefelder, Mönchengladbacher oder Neusser Interessen vertreten, sondern sie sprechen für die Wirtschaft am Niederrhein in ihrer Gesamtheit. Geschlossenheit macht stark. Da mag mancher neue Vizepräsident sich noch in neue Aufgabengebiete einarbeiten müssen, doch wird schnell deutlich: Fordert Christoph Buchbender, Vorstand der Neusser RheinLand-Versicherung, das Gewerbe- und Industrieflächen "flexibel ausgewiesen" werden müssen, stellt er diese Forderung nicht nur für die Quirinusstadt auf, wo der Ruf nach mehr Flächen immer lauter wird, sondern für den Kammerbezirk. Wenn der Krefelder Stefan Dresely (Currenta) sagt, "die Energiewende kam überraschend schnell, wir müssen den Übergang vernünftig managen", dann erhält er Beifall aus dem Rhein-Kreis.

Münden gemeinsame Erkenntnisse im gemeinsamen Handeln, dann reift aktuell ein IHK-Präsidium heran, dass für die Wirtschaft ein starker Sprecher und Gestalter sein wird. Das ist gut so. Der Mittlere Niederrhein ist ein prosperierender Standort mit mehr als 50-prozentiger Exportquote. Damit das auch in Zukunft so bleibt, müssen jetzt die Weichen gestellt werden. Flächenbereitstellung und Energiewende sind dabei nur zwei Stichworte. Elmar te Neues hat Recht: "Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es auch den Menschen gut."

