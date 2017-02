später lesen Neuss WM-Siebter trainierte früher in der Neusser Skihalle Teilen

2017-02-14

Von der Skihalle Neuss in die Wintersport-Elite: So könnte man in etwa den Aufstieg von Andreas Sander beschreiben. Bei der Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz (Schweiz) belegte der 27-Jährige am Ende Rang acht - lediglich 0,19 Sekunden fehlten ihm zu einer Medaille. Es war die beste Leistung eines deutschen Abfahrers seit dem Jahr 2001, als Florian Eckert bei der WM in St. Anton sensationell Bronze gewonnen hatte.