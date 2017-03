Neuss: Wo Kneipen zur Konzertbühne werden

After-work-Party mit Live-Musik - das passt wohl am ehesten auf die Friday Night Session im Börsencafé, das jeden Freitag (außer in den Ferien und an Feiertagen) andere Musiker einlädt. Das kann mal eine Band sein oder ein Solist, der seine neue CD vorstellen will. Die Nachfrage seitens der Musiker ist jedenfalls mittlerweile so groß, dass Neulinge sich gedulden müssen.

Jürgen Strerath zum Beispiel wollte mit seiner Band The New Towers und dem Repertoire von alten und halbwegs neuen Rock- und Pophits gern im Börsencafé auftreten - und bekam einen ersten Termin etwa ein dreiviertel Jahr später. Er hatte dennoch Glück, konnte seine Kollegen zum Einspringen für einen anderen, plötzlichen abgesagten Gig überreden und rockte dann das volle Haus (www.boersencafe-neuss.de).

Geradezu gediegen wirkt die Einrichtung des Börsencafés gegenüber der des Okiodokie an der Hammer Landstraße. Fast 20 Jahre wird es dort schon von Michael Behrens betrieben. Und die vielen Plakate von Konzerten an den Wänden zeugen davon, dass die Musikkneipe in Sachen Kult von ihrem legendären Vorgänger nicht weit weg ist. Das alte Okiedokie an der Düsseldorfer Straße hat den Ruf, das Sprungbrett für die Toten Hosen gewesen zu sein. Hosen-Gitarrist Kuddel lernte dort Campino bei einem Konzert mit dessen Band ZK kennen - die Keimzelle der mittlerweile bekanntesten Punkband liegt also auf Neusser Boden.

Doch das ist Geschichte, und auch wenn Behrens so etwas nicht vorweisen kann - laut geht es dort immer noch zu. Für prominente Musiker, die im Okiedokie spielen, sorgt unter anderem Martin Engelien. Der Bassist ist in der internationalen Musikszene zu Hause und bringt für seine monatliche Veranstaltung in seiner "Go music"-Reihe regelmäßig virtuose Kollegen mit, deren Arbeitgeber schon mal Phil Collins, Elton John, Anastacia, Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg oder Sting heißen. Gerade erst hat er mit Gil Edwards in dem kleinen, aber unglaublich atmosphärischen Saal dessen neue CD präsentiert (www.okiedokie.de).

Mehr als 17 Jahre hat der Musikgeschmack von Thomas Wenning auch den Hamtorkrug geprägt. Bluesmusiker hat er immer wieder und gern eingeladen, aber vor knapp drei Jahren hat er an der Büttger Straße aufgehört. Einige Monate war unklar, ob damit nicht auch die Zeit der Musikkneipe vorbei war. Doch schon ein Jahr später übernahmen Marc Bongartz und Marvin Schorn das Lokal, traten mit einem Konzept aus Live-Musik und anderen Veranstaltungen an. Sie sind auf dem besten Weg, den Kult um den Hamtorkrug neu zu beleben. Das Logo - eine Gitarre aus dem Wort Hamtorkrug geformt - signalisiert, um was es ihnen in erster Linie geht: Musik. An fast jedem Wochenende geht dort die Post ab, wenn in dem im hinteren Teil der Kneipe gelegenen Konzertsaal Coverbands etwa von Jethro Tull, Bon Jovi oder Pink Floyd für Musik zum Schwelgen und Schwoofen sorgen (www.hamtorkrug.com).

Ex-Hamtorkrug-Wirt Thomas Wenning hat der Musik nicht den Rücken gekehrt, sondern macht an anderer Stelle weiter. In Weckhoven am Lindenplatz hat er das "Partytur" eröffnet. Im November 2016 Jahres hat er seine neue Kneipe, die über einen größeren Saal verfügt, mit den Dinosauriern des Deutschrock, The Lords, eröffnet. Und schon wenig später war mit Just Pink eine Coverband von Pink da. Sein Konzept sieht viel Musik, aber auch Kleinkunst und Kabarett vor. Extrabreit haben dort gerade erst gespielt, Ende des Monats kommen die Krautrock-Helden von einst, Birth Control (www.partytur.de).

