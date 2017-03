später lesen Neuss Wohnung an der Maastrichter Straße ausgebrannt 2017-03-31T19:11+0200 2017-04-01T00:00+0200

Zu einem Brand an der Maastrichter Straße musste die Feuerwehr gestern gegen 13.30 Uhr ausrücken. Dort stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Flammen schlugen aus dem Fenster. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Mieter der Wohnung konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr, die zum Zeitpunkt der Alarmierung noch an der Uedesheimer Jugendherberge aktiv war - was sich später als Fehlalarm herausstellen sollte - konnte den Brand sowohl von innen als auch von außen schnell löschen. Die Polizei hat die Wohnung versiegelt und versucht nun, die Brandursache zu ermitteln. Das teilte Feuerwehr-Einsatzleiter Ferdinand Baier unserer Redaktion mit.