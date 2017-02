später lesen Neuss Wollny-Tochter begibt sich in Therapie Teilen

2017-02-06T19:33+0100 2017-02-07T00:00+0100

Die 16 Jahre alte Calantha Wollny nimmt die Hilfe eines Therapeuten in Anspruch, um "ihre Probleme aufzuarbeiten". Das hat das Management der Familie jetzt in Form eines mit Mutter Silvia und ihrer Tochter geführten Interviews bekanntgegeben. In dem Gespräch gibt das Mädchen zu, gemeinsam mit einem Freund das "Wollny-Mobil" ohne Kenntnis ihrer Mutter entwendet zu haben. "Das war echt Mist, und das hätten wir nicht machen dürfen, es war eine Art Kurzschlussreaktion", sagt sie.