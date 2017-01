Neuss: Wollny-Tochter vor Gericht wegen Pfefferspray-Attacke

Deutschlands wohl bekannteste Fernseh-Großfamilie sorgt mal wieder für Schlagzeilen: Eine der Wollny-Töchter aus Neuss muss sich Mitte Februar vor dem Amtsgericht verantworten. Sie soll im August 2016 einem Mädchen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Das Mädchen bestreitet die Tat. Laut Ermittlungen gibt es an, zur fraglichen Zeit in Düsseldorf gewesen sein. Zeugen wollen es jedoch erkannt haben. Um die Tat nachweisen zu können, sollen insgesamt sechs von ihnen im Prozess bei Richter Heiner Cöllen als Zeugen aussagen. Bei dem Opfer soll es sich um eine Mitschülerin handeln. Diese hatte durch die angebliche Pfefferspray-Attacke Verätzungen zweiten Grades erlitten.

Im Prozess könnte auch eine weitere angebliche Pfefferspray-Attacke eine Rolle spielen. So soll die Angeklagte selbst im August vergangenen Jahres mit Pfefferspray angegriffen worden sein. Der Fall hatte sich nach Angaben der Familie am Bahnhof in Norf ereignet.

(mape)