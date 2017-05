Neuss: Wunderbarer Gesang vom Heidelberger Frauenchor

Sängerinnen von "4x4" gastierten in der Christuskirche.

"Hebe deine Augen auf zu den Bergen..." heißt es im Eingangsstück aus dem Oratorium "Elias" von Felix Mendelssohn - wie für ein Konzert-Intro geschrieben: Unter der Leitung von Heike Kiefner-Jesatko beeindruckte der Frauenchor 4x4 in der Christuskirche vom ersten bis zum letzten Ton mit wunderbarem A-cappella-Gesang.

Das aus Neuss stammende Chormitglied Lena Jaekel hatte die Idee für das Gastspiel, und Kantorin Katja Ulges-Stein hat das Ensemble eingeladen. Wie ein roter Faden zog sich Musik der Gegenreformation durch den geistlichen Teil. Im weltlichen Teil wurden überwiegend romantische Naturbeschwörung von Brahms und sogar schwungvolle Musical-Einlagen gegeben. Beispielsweise begeisterten Pat Ballards "Mister Sandman" und Anders Edenroths "Chili con Carne".

Der Chor bestach mit seinem kraftvollen, wunderbar abgestimmten harmonischen Singen und seiner jugendlichen Erscheinung. Statisches Verharren am Platz ist seine Sache nicht, und so ist viel anmutig tänzerische Bewegung dabei. Der 16-köpfige Frauenchor ist aber nicht auf den bloßen Wohlklang aus, sondern er gibt der Werktreue die Ehre - freilich in individueller Sichtweise und Gestaltung.

Mit "Lobt ihn Sonne und Mond" wurde sogar eine veritable Uraufführung von Johannes Matthias Michel vorgetragen; sie ist eigens für den Heidelberger Chor geschrieben worden. Im weltlichen Teil ging es im besten Sinn um Volksmusik, die allerdings kompositorisch-intellektuell veredelt war. "Guten Abend, gut Nacht" und "Kein schöner Land" sind kleine Kunstwerke mit einem großen Effekt. Unbedingt zu betonen ist der Anteil der Dirigentin Heike Kiefer-Jesatko an diesem berührenden musikalischen Höhepunkt.

(Klnie)