Freizeit-Tipps Fürs Wochenende: "Ziemlich jeck" im Rhein-Kreis Neuss

Eine Woche noch, dann startet mit dem Altweiber-Donnerstag traditionell der rheinische Straßenkarneval. Die Sitzungssäle sind schon seit Januar voll mit Narren. Auch am Wochenende kann natürlich gefeiert werden. Hier ein Angebot an Terminen im Rhein-Kreis Neuss.

Jeck in Gustorf: Für die närrische Stimmung ist dort der Sprötz-Trupp um Präsident Ewald Wörmann zuständig. Am Samstag beginnt im Festzelt am Torfstecherweg um 14.45 Uhr die Mädchensitzung unter Leitung der Elferratspräsidentin Andrea Wessels. Der Eintritt kostet 15 Euro. Mit einem komplett selbst gestalteten Programm startet die Sprötz-Trupp-Kindersitzung am Sonntag um 14.30 Uhr. Karten kosten für Erwachsene fünf Euro. Kinder zahlen nichts.

In Kaarst bietet die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) morgen (schon ausverkauft), am Samstag (Beginn 19.11 Uhr) und am Sonntag (Beginn 14.11 Uhr) Karneval im Pfarrzentrum St. Martinus an. Karten gibt es für 15 Euro bei Edel Emmerich (unter 02131 61470). Auch die kfd Büttgen lädt ein, und zwar ins Büttgener Pfarrzentrum. Morgen beginnt dort um 19.11 Uhr die Damensitzung, am Sonntag um 15.11 Uhr eine gemischte. Karten kosten 11 Euro im Haus der Geschenke Busch. An der Abendkasse kosten sie 13 Euro.

Auch die kfd St. Gabriel Delrath bietet auf ihren Sitzungen ein umfangreiches Programm an. Wer sich davon überzeugen möchte, kann das morgen und am Samstag (jeweils ab 19.55 Uhr) im Johanneshaus an der Pfarrkirche St. Gabriel machen. Für Kinder gibt es am Sonntag ab 15 Uhr im Saal Robens eine Sitzung der KG Blau-Weiß "Löstige Jonge" Nievenheim. "Miljö", "Colör" und die "Fetzer" sind heute unter anderem zu Gast bei der Mädchensitzung der KG "Ahl Dormagener Junge", die um 17 Uhr im Schützenhaus Dormagen beginnt. Der Eintritt kostet 22 Euro plus Vorverkaufsgebühr. 24 Euro plus Gebühr kostet er dann bei der 1. Herrensitzung der KG, morgen ab 17 Uhr, ebenfalls im Schützenhaus, mit u.a. "Domhätzje" und "Druckluft". Am Samstag und Sonntag steht der Kinderkarneval im Schützenhaus auf dem Programm. Beginn ist an beiden Tagen um 15 Uhr, Eintritt 3 Euro. Die KG "Rot-Weiß" Ückerath feiert am Samstag ab 20.11 Uhr im Saal "Manes am Bösch", und die KG Thalia Blau-Weiß Delhoven bittet ebenfalls am Samstag, allerdings schon ab 18.30 Uhr, zur Prunksitzung mit anschließender Party ins Festzelt. In Rommerskirchen steigt am Samstag (ab 19.11 Uhr) die zweite Kostümsitzung der Katholischen Frauengemeinschaft aus der Pfarre Nettesheim.

In Neuss läuft am Samstag ab 15 Uhr im Martin-Luther-Haus, Drususallee, die Integrative Sitzung der Lebenshilfe. Es gibt Live-Musik und Auftritte u.a. von Clown Bobo und den Zumba-Girls der Turngemeinde. Karten im Luther-Haus. Die KG Blaue Funken veranstaltet am Sonntag ab 13.11 Uhr einen Kinderkarneval im Marienhaus, Kapitelstraße. Karten (drei Euro) gibt es im "Dom" und an der Tageskasse.

Quelle: NGZ