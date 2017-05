später lesen Neuss Zog-Zog-Rede und Vogelschuss in der Nordstadt 2017-05-04T19:22+0200 2017-05-05T00:00+0200

Aufatmen auf der Furth: Zwei Jahre lang mussten die St.-Sebastianus-Schützen fast bis zuletzt nach einem Königsbewerber suchen, in diesem Jahr aber hatten sie schon beim Meldeschluss Planungssicherheit. Wenn am Samstag, 6. Mai, der neue Schützenkönig und Nachfolger von Torsten Klein gesucht wird, steht zumindest ein Kandidat am Schießstand. Für den Schützennachwuchs beginnt der Tag um 13 Uhr auf dem Schießstand der Gaststätte Lebioda an der Geulenstraße, wo der Schülerprinz ermittelt wird.