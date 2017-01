Neuss: Zum Kunstunterricht geht es ins Sels-Museum

Das Clemens-Sels-Museum spricht mit einem neuen Format Schüler und Lehrer direkt an.

Wenn Uta Husmeier-Schirlitz sich in ihrer Funktion als Direktorin des Clemens-Sels-Museum etwas wünschen könnte, dann wohl mehr Platz. Nicht allein für die eigenen Sammlungen und Sonderausstellungen, sondern auch für die Aktionen, von denen eine seit kurzem beständig Kinder und Jugendliche ins Haus am Obertor zieht.

"Unterricht am Original" heißt das Format, das das Museum ganz frisch aufgelegt hat und auch eine Reaktion auf die veränderte Situation in der Schule ist. "Viele Lehrer wollen und müssen einen attraktiven Unterricht in immer knapper werdender Zeit gestalten", sagt sie, "wir können dabei helfen, indem wir den Museumsbesuch zum Teil des Unterrichts machen."

Am liebsten in der Form, dass auch die entsprechenden Stunden am Obertor erfolgen, da allerdings ist der eng bemessene Platz des Museums vor. Das neue Programm richtet sich an Grund- und weiterführende Schulen, ergänzt nicht nur den Unterricht, sondern verfolgt das Ziel, die junge Generation an Originale heranzuführen. "Die Kinder und Jugendlichen wachsen in dem Bewusstsein auf, dass jedes Bild reproduzierbar ist", sagt Husmeier-Schirlitz (selbst Mutter von zwei Kindern), "dass es einzigartige Bilder gibt, geht dabei verloren."

Um diesen Prozess aufzuhalten, bietet das Museum an, dass Schüler sich im Haus ein Objekt ansehen und ihnen - altersgerecht aufbereitet - Hintergründe zum Werk und seiner Entstehung vermittelt werden. "Die Rückmeldungen sind fantastisch", sagt Husmeier-Schirlitz, "es hat sich gezeigt, dass es für viele Schüler eine echte Entdeckung bedeutet, vor einem Original zu stehen." Mit dem Marienberg-Gymnasium und der Kunstlehrerin Andrea Gruschka stehen neue Projekte an. "Rembrandts Porträts sind ein Thema des Leistungskurses am Marienberg", sagt Husmeier-Schirlitz, "und wir haben wunderbare Zeichnungen von ihm im Bestand." Auch Picassos künstlerische Arbeit wird im nächsten Jahr thematisiert: "Das ist im nächsten Jahr Abi-Thema."

(hbm)