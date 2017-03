später lesen Neuss Zwei Männer nach einer Schlägerei leicht verletzt FOTO: D. Bothe FOTO: D. Bothe 2017-03-12T19:38+0100 2017-03-13T00:00+0100

Freitagabend wurde die Polizei von der Besatzung eines Rettungswagens an die Hoistener Straße in Weckhoven gerufen. Die alarmierten Beamten trafen vor Ort zwei leicht verletzte Männer (27, 28) an.