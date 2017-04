später lesen Neuss Zweitägige Ausstellung in Steinmetzbetrieb 2017-04-27T19:26+0200 2017-04-28T00:00+0200

Die Steinmetzin Cornelia Pastohr (36) hat schon häufig ihre Werkstatt an der Osterather Straße zum Atelier für sich und andere Künstler umfunktioniert. Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, 12 bis 18 Uhr, hat sie sechs Kollegen eingeladen - und stellt als Steinbildhauermeisterin auch selber aus. "Wir hoffen, den Gästen ein umfangreiches Spektrum an Arbeiten bieten zu können und einen Ort zum Verweilen zu schaffen", sagt Pastohr, die ihr Handwerk im Steinmetzbetrieb von Wolfgang Kuhn an der Normannenstraße lernte, bevor sie als Junggesellin für drei Jahre auf die Walz ging.

