Radevormwald: 1,6 Millionen für Sanierung der Landstraßen

Das Land NRW hat gestern die Projekte der Straßenerneuerung für das laufende Jahr vorgestellt. Von Wolfgang Scholl

Die beiden Landstraßen 412 von Bergerhof nach Kräwinklerbrücke und 414 - Uelfe-Wuppertal-Straße - sind im Straßenerhaltungsprogramm für 2017 aufgeführt. Das hat gestern Verkehrsminister Michael Groschek bekanntgegeben. Der Minister hatte im vergangenen Jahr bei seinem Besuch zum Stadtjubiläum im Mai die Sanierung der beiden Straßenabschnitte - vergleichbar einem Gastgeschenk - zugesagt. In der vergangenen Woche hatte eine Sprecherin des Landesbetriebs Straßen.NRW zur Straße im Uelfetal eine wahrscheinliche Verschiebung in das Jahr 2018 angekündigt. Durch die gestrige Entscheidung dürfte diese Aussage korrigiert sein. Federführend für die Arbeiten in Radevormwald zuständig sein wird die Abteilung Gummersbach.

Der Schwerpunkt der Investitionen im NRW-Landesstraßenbau liegt auch 2017 in der Sanierung vorhandener Straßen, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Der Ansatz für das Erhaltungsbudget werde in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich erhöht, heißt es weiter. Insgesamt stehen mehr als 127 Millionen Euro für Erhaltungsmaßnahmen bereit. Das sind rund zwölf Millionen Euro mehr als in 2016.

"86 Millionen Euro davon investieren wir in die Sanierung von kaputten Fahrbahnen und Brücken", sagte der Verkehrsminister. Für die Sanierung von Geh- und Radwegen sind vom Land weitere 4,5 Millionen Euro vorgesehen. Die restlichen Mittel werden vor allem für kleinere und unvorhersehbare Vorhaben eingesetzt. "Unser Ziel ist es, die Qualität des vorhandenen Straßennetzes in unserem Land weiter zu verbessern", ssgte der Minister.

Aus den beigefügten Anlagen geht hervor, dass die Landstraße 412 von Heide nach Bergerhof auf einer Länge von 1,9 Kilometern für 800.000 Euro eine Fahrbahnerneuerung erhält. Details dazu sind gestern noch nicht mitgeteilt worden. Jochen Knorz (Ordnungsamtsleiter) hatte am Mittwoch im Verkehrsausschuss erklärt, dass mit den Vorplanungen bereits begonnen worden ist.

Eine Sprecherin des Landesbetriebs Straßen.NRW hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass auf der Straße nach Heide und Heidersteg ab April/Mai abschnittsweise gearbeitet wird und die besonders schlechten Straßenabschnitte saniert werden sollen.

Eine Summe von 850.000 Euro hat das Land für die Landstraße 414 vorgesehen. Im Plan ist von einer Sanierung des sechs Kilometer langen Teilstücks von Oberste Mühle bis Dahlhausen die Rede. Es ist davon auszugehen, dass auch an der Uelfe-Wuppertal-Straße abschnittsweise gearbeitet wird. Diese Straße wird von zahlreichen Rad- und Motorradfahrern genutzt und bietet deshalb wegen der Straßenschäden ein großes Gefährdungspotenzial.

Quelle: RP